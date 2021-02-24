موسكو 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم بالقرب من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أنه تم تسجيل الهزات في الساعة 10:05 بالتوقيت العالمي, على عمق 10 كيلومترات، في حين أن مركزه وقع على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب ريكيافيك.ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الإصابات والأضرار المحتملة.// انتهى //15:05ت م0123