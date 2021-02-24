عام / زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مناطق قرب العاصمة الآيسلندية
الأربعاء 1442/7/12 هـ الموافق 2021/02/24 م واس
موسكو 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم بالقرب من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أنه تم تسجيل الهزات في الساعة 10:05 بالتوقيت العالمي, على عمق 10 كيلومترات، في حين أن مركزه وقع على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب ريكيافيك.
ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الإصابات والأضرار المحتملة.
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15:05ت م
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