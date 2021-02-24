الدمام 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسرفع سعيد بن أحمد شويل، الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية بالمرتبة الخامسة عشر، مُعبراً عن اعتزازه بهذه الثقة .كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولمعالي أمين المنطقة الشرقية على دعمهما وتحفيزهما ، سائلاً الله تعالى التوفيق في أداء عمله لخدمة الوطن.// انتهى //15:06ت م0124