الأحساء 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستفقد أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم اليوم، مشروع المردم البيئي الجديد، ومشروع ردم المردم وتحويل الغاز إلى طاقة كهربائية ومحطة فرز النفايات المنزلية ومحطة فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية في الأحساء.واطلع على سير الخطط التنفيذية لغرفة القيادة والتحكم في إدارة النظافة التي تعمل على مراقبة أداء مقاولي النظافة آليًا في مدينتي الهفوف والمبرز.وأوضح الملحم أن مشروع المردم يعدّ الأول من نوعه على مستوى المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز إستراتيجيات الأمانة في تطبيق وسائل المحافظة على البيئة من خلال استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي، مشيرًا إلى أنه رُوعي في تنفيذه اشتراطات البيئة وتجهيزه بنظام الخلايا الهندسية التي تمنع تسرب عصارة النفايات إلى باطن الأرض واختلاطها بالمياه الجوفية.وأفاد بأن المردم يضم عدة مشاريع استثمارية منها محطة فرز النفايات المنزلية، ومحطة فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية، ويأتي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في جانب التطوير الخدمي للقطاع البلدي وإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتطوير.// انتهى //15:10ت م0125