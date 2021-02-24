الظهران 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" أمس، برنامج "الحلول الإبداعية"، بعنوان "ابتكار محتوى رقمي فعَّال"، وذلك ضمن سلسلة من برامج الابتكار التي ينظمها المركز لدعم المشتركين وتحويل أفكارهم ومقترحاتهم الإبداعية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتصنيع.ويقدم البرنامج الذي يستهدف المبدعين والمبتكرين من مواطنين ومقيمين؛ دورات تدريبية احترافية عبر منصات إثراء الرقمية، واستشارات مجانية من قبل خبراء للمساهمة في بناء علاقات إستراتيجية، ودعم مادي للأفكار الفائزة مما يسهم في تحويلها إلى نماذج تسويقية، إضافةً إلى إتاحة الفرصة لعرض الأفكار على مستثمرين ومتعاونين حول العالم، حيث سيقع الاختيار على 30 مشاركة، تُعرض أفكار المشاركين بها على لجان استشارية؛ ومن ثم يتم تقديم الدعم للأفكار الخمس الفائزة.ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على التقنيات الرقمية الفعّالة التي تعزّز إنتاج المحتوى الإبداعي في المملكة، وتوفير بيئة للمبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات المعرفية والفنية والإبداعية، وتشجيع المشاركين على ابتكار منتجات من خلال استخدام التقنيات الرقمية الفعّالة أبرزها (الواقع المعزّز، والواقع الافتراضي، والواقع المختلط، وتقنية اللمس، والواقع الممتد).// انتهى //15:10ت م0126