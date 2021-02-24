الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إقامتها فعاليات "المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية "Biofach Saudi Arabia، خلال الفترة 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م، وذلك في استضافة لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.وأوضح مدير عام إدارة الإنتاج العضوي بالوزارة المهندس أيمن الغامدي، أن المعرض يعتبر من أكبر معارض المنتجات العضوية وأكثرها شهرة بالعالم، كما يعد الملتقى الأهم لجميع المختصين والباحثين والمعنيين بالمنتجات العضوية من جميع أنحاء العالم وذلك لتبادل المعرفة والمعلومات والآراء وكل ما هو جديد في عالم المنتجات العضوية.وأفاد الغامدي بأن المملكة تعتبر أول دولة عربية ممثلة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثامن الدول المستضيفة له، حيث يركز على قضايا الزراعة العضوية المحلية، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية أسواقها، وإظهار نمط الحياة العضوية بالمملكة ودول المنطقة.من جانبه أكد مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مشاري الخياط ، أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي، يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة في استقطاب المعارض النوعية والتي تشكل قيمة مضافة لصناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة.وبين الخياط أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى جعل مدينة الرياض ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم لجودة الحياة، وتشكل المعارض والمؤتمرات الملاذ الإيجابي لجذب السياح والمستثمرين وصانعي القرار على المستوى العالمي، إضافة إلى أهمية المنتجات العضوية ومستقبلها على مستوى المملكة والعالم.وأشار الخياط إلى أن إطلاق النسخة الأولى لهذا المعرض على مستوى الشرق الأوسط، يرسخ أهمية وقوة ومكانة المملكة في خريطة المعارض والمؤتمرات في المنطقة، حيث تسعى كبرى الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية لعرض منتجاتها داخل السوق السعودي من خلال هذا المعرض.يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزارعة تعمل حالياً بناء على الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم 324، على برامج دعم المزارعين العضويين وتحت التحول لإنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه.// انتهى //15:11ت م0127