القاهرة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع منسق رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي ألفونس نتومبا والوفد المرافق له -الذي يزور مصر حاليًا- قضية سد النهضة.وأفاد المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ في تصريح اليوم بأن الوزير شكري ناقش مع الوفد الكونغولي المقترح الذي تقدمت به السودان وأيّدته مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل -بجانب الاتحاد الأفريقي- كلّاً من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه للدور المهم الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل يراعي مصالح الدول الثلاث.// انتهى //15:24ت م0130