جدة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأقامت منظمة التعاون الإسلامي محاضرة بشأن البحث العلمي والتنمية المستدامة بعنوان "تبني تقنيات وابتكارات القرن الحادي والعشرين في تعلم وتعليم الدراسات الإسلامية.. استكشاف المستقبل على نحو استباقي من خلال التخطيط وليس عن طريق المصادفة"، التي جاءت ضمن سلسلة المحاضرات الثقافية الشهرية التي تقيمها الأمانة العامة.وتناولت نائبة رئيس الجامعة الإسلامية العالمية للبحوث والابتكار سابقا في ماليزيا الدكتورة رحمة عثمان في محاضرتها الافتراضية التي ألقتها اليوم (الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم) والارتقاء بالمهارات وتوظيف الناتج البحثي للتطور العلمي في سبيل الارتقاء بطرق التعلم وخاصة في المجالات الرقمية.واستعرضت عددا من الابتكارات التي توصل إليها طلبة الجامعة الإسلامية العالمية للبحوث والابتكار الماليزية وخاصة في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.// انتهى //16:11ت م0145