بروكسل 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا إحالة 14 شخصًا اليوم من أصل 20 متهمًا إلى محكمة جنائية في بلجيكا للاشتباه بتواطئهم مع المجموعة المسلحة الإرهابية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015.وأفاد ناطق باسم النيابة العامة الفدرالية إريك فان دويس أن من بين المتهمين العشرين في القضية التي فتحها قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي أسقطت المحكمة الدعوى ضد خمسة ومحاكمة سادس بشكل منفصل في قضية أخرى.ويشتبه بأن المتهمين نقلوا أو وفروا مأوى أو ساعدوا ماديا منفذي الهجمات انطلاقا من الأراضي البلجيكية, وسيمثل 12 منهم بتهمة "المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية" وسيحاكم أيضًا اثنان من المتهمين غيابيًا، وفق ما جاء في طلبات النيابة العامة.// انتهى //16:11ت م0146