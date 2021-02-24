جدة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم ورشة " اختبار الضغط للمؤسسات المالية الإسلامية" على مدى يومين متتاليين باللغة العربية.ويسعى المجلس العام من خلال تنظيم الورشة الأولى للعام 2021 إلى تعزيز فهم المشاركين وإرشادهم على الآليات المناسبة للتطبيق العملي، فيما تناقش منهجيات اختبار الضغط ومدى ملائمتها في مساعدة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر المالية المحتملة الناتجة من العوامل المناخية.وتستهدف الورشة المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والعاملين في الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية.وسيتمكن المشاركون في أعمال الورشة من دمج اختبارات الضغط في أعمال البنوك من خلال مجموعة من الدراسات والحالات العملية، وسيتم تقديم الجلسات من قبل مجموعة من الخبراء في الصناعة المالية.// انتهى //16:11ت م0147