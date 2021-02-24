الرياض 12 رجب 1442 الموافق 24 فبراير 2021 واسافتتح مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم مركز التبرع بالدم، حيث شهد الافتتاح تبرع عدد من منسوبي المستشفى لخدمة المرضى المحتاجين للدم.وفي هذا الشأن أكد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور معد الساعاتي أنّ إنشاء المركز يهدف إلى تسهيل توفير وحدات الدم للمرضى المحتاجين سواء المنومين أو الحالات الطارئة بالوقت المناسب، مما سيسهم في استقرار مخزون الدم بشكل دائم ومتجدد.وأضاف أنّ التبرع بالدم يُعد عملا نبيلا لإنقاذ حياة الآخرين في الحالات الحرجة وأوقات الطوارئ، فضلاً عن الفوائد المتعددة للتبرع سواء كانت صحيّة أو اجتماعية أو نفسية، مشيراً إلى أنّ مركز التبرع بالدم سيعمل بشكل متواصل للتشجيع على التبرع بالدم، وتعزيزهذه الثقافة، وتحفيز منسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والطالبات والمجتمع بصورة عامة.يُشار إلى أنّ المركز يستقبل المتبرعين بمقر مستشفى الملك عبدالله الجامعي في الدور الأول بجانب العيادات الخارجية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.// انتهى //16:17ت م0150