‎الباحة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم الجلسة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 2021م -عبر الاتصال المرئي- بحضور أعضاء مجلس المنطقة.ونوه سموه بما حققته المملكة خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من قفزات نوعية في جميع القطاعات والمجالات في إطار رؤية المملكة 2030.وأهاب بجميع أعضاء المجلس إلى ضرورة التفاعل مع الحراك التنموي الذي تحظى به المنطقة وأن ينعكس ذلك على تنميتها وخدمة المواطنين فيها.كما أكد أهمية العمل على تنفيذ كل المشاريع المدرجة على الوجه الذي يضمن استكمالها وترجمتها إلى واقع ملموس في رفع الخدمات والتنمية.وفي نهاية الجلسة اتُّخِذ عدد من التوصيات والقرارات .// انتهى //16:20ت م0151