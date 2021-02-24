بغداد 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.14% , متوقفا عند 548.99 نقطة.وسجلت التداولات انخفاض أسهم 12 شركة , فيما ارتفعت أسهم 11 شركة أخرى, وحافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2,750,054,331 سهما, بقيمة 1,398,619,394 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 670 صفقة, شملت 36 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //16:41ت م0152