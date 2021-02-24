الرباط 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالرباط برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إينفانتينو الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية تستغرق يومين.وبحث الجانبان -بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع- العلاقات التي تربط المملكة المغربية والفيفا، وتبادلا وجهات النظر حول آفاق وسبل ترقية وتعزيز التعاون بينهما، وخاصة على مستوى تطوير كرة القدم المغربية والأفريقية.ومن بين الملفات التي سيتناولها إينفانتينو مع المسؤولين الرياضيين المغاربة التحضير للاجتماع العام المقبل للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم المقرر عقده بالرباط في 12 مارس المقبل.// انتهى //16:41ت م0153