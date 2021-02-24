الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسوقّعت جمعية "إحسان" للخدمات القانونية وجمعية "لأجلهم" مذكرة تفاهم أمس للارتقاء بالعمل الاجتماعي وترسيخ مفهومه داخل المملكة، وتعزيز الثقة بالقطاع غير الربحي، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بين الجمعيات المتخصصة.واشتملت المذكرة على 11 مشروعا للتعاون بين الجانبين، تناولت مجال الدراسات والأبحاث ذات العلاقة باختصاص كل جمعية، وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، والدعم القانوني المتخصص، والتدريب والتأهيل النوعي، والتعاون والتكامل في تنفيذ المبادرات، وتبادل الخبرات والقدرات بين الجمعيتين فيما يحقق المصالح المشتركة، وتعزيز فرص الاستدامة المالية للجانبين، والتعاون على صعيد بناء الشراكات الإستراتيجية محليا ودوليا، والتعاون على مستوى التطوير المؤسسي والحوكمة، ونشر الثقافة والتوعية القانونية ذات العلاقة باختصاص كل جمعية، إضافة إلى الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة في الجانبين الطوعي والقانوني.وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية إحسان الدكتور هادي بن علي اليامي استعداد الجمعية لمساندة جميع مؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي فيما يخص المساعدة الفنية التي يحتاجها من إجراءات قضائية وأعمال محاماة، والإسهام في بناء إدارات قانونية متمكنة في المؤسسات والجمعيات، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأنظمة والمشاريع القانونية، من منطلق حرص الجمعية على تقديم الدعم وحماية هذا القطاع قانونياً، والعمل على إيجاد مجتمع واعٍ بالأنظمة والحقوق، وتحقيق أهداف الجمعية في تقديم المشورة القانونية وتناول القضايا التي تهم القطاع غير الربحي بإذن الله تعالى.// انتهى //16:50ت م0156