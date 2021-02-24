مكة المكرمة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر جمادى الثاني الفائت ، 2071 جولة لمراقبات المساجد على المصليات النسائية بجوامع ومساجد منطقة مكة المكرمة وذلك لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة.وأوضح مدير الفرع الدكتور سالم الخامري أن الفرع مستمر في تكثيف جولاته الرقابية الميدانية على الجوامع والمساجد التابعة للفرع, وحث المصلين على تطبيق الاشتراطات الصحية الواردة من الجهات المختصة, من لبس الكمامة واحضار السجادة الخاصة, وتحقيق التباعد الجسدي, وترتيب الصفوف, وقياس الحرارة, حرصاً على سلامة قاصديها وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19.// انتهى //16:51ت م0157