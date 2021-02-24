حائل 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسرأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بمكتبه اليوم، اجتماع مكافحة التسول، بحضور مديري الإدارات المعنية بالمنطقة.ونقل آل الشيخ خلال الاجتماع توجيهات سمو أمير المنطقة الحاثة على تكامل أدوار الإدارات ذات العلاقة والعمل بالقضاء على هذه الظاهرة وإيجاد المعالجة المتكاملة والتشديد على تطبيق الأنظمة والاستمرار في المتابعة المكثفة لذلك، مثنيًا على الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة التسول.واستعرض الاجتماع التقارير الميدانية والأعمال التي نفذت في هذا الشأن , وتم مناقشة آليات العمل القادمة وسبل التعاون بين الإدارات المعنية.// انتهى //16:52ت م0158