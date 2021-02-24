بغداد 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم بوزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي والوفد المرافق له.ونقل بيان صحفي حكومي عراقي عن الكاظمي تأكيده على توفر النيّة الجادة والإصرار لدى البلدين لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وخاصة في مجالات الإسكان والطاقة والصحّة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي والبرمجيات الحديثة.من جانبه أكد الوفد الأردني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات, بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.// انتهى //17:45ت م0167