الدمام12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأطلقت غرفة الشرقية مبادرة "تكامل" التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجالس الأعمال الثلاثة التي تعمل ضمن نطاق الغرفة مع 7 محافظات هي: (الخفجي، والجبيل، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والقرية العليا، والنعيرية) بالتعاون مع (المجلس البلدي، والمجلس المحلي) في تلك المحافظات .وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن مبادرة «تكامل» التي تتبنّاها غرفة الشرقية تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة بالعمل على تعزيز فرص التعاون المشترك بين القطاع الخاص وجميع الجهات الحكومية، إيمانًا منها بأن التعاون ضرورة يفرضها العمل الاقتصادي وتفرضها الاستحقاقات الحالية.وأكد الخالدي أن الغرفة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد صياغات واضحة لآليات تُرسخ التكامل بين القطاع الخاص ومجالس المحافظات، بما يُحققه التكامل والتعاون من سهولة في تبادل المعلومات واستطلاع الآراء في جميع المسائل المشتركة، وهو ما يصب في تحقيق المستهدفات بدعم رؤية المملكة 2030م.وشهدت محافظة الخفجي اليوم انطلاقة أولى أنشطة المبادرة -افتراضيا- بمشاركة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزّاع، الذي أشاد بالمبادرة وأهميتها في توحيد الجهود بين مجالس المحافظة الثلاثة (المحلي، والبلدي، والأعمال)، مؤكداً أن المجلس المحلي يدعم كل الجهود التي تحقق التنمية واستدامتها، لافتاً النظر إلى أن مثل هذه اللقاءات والمبادرات ترتقي بجميع الخدمات والمشاريع، وتسعى لأن تجد الحلول للصعاب والمعوقات، ومن ثَمّ فالحاضر مشرق والمستقبل أكثر إشراقا .وبيّن عضو مجلس إدارة الغرفة سعدون بن خالد العطيش الخالدي أن مبادرة «تكامل» تأتي كخطوة مُقدمة من جهة الغرفة للدفع في اتجاه تعزيز فرص التكامل وتضافر الجهود والتعاون وفقًا لآليات يتم الاتفاق عليها بين الغرفة -كونها مُمثلة عن القطاع الخاص- وبين مختلف مجالس المنطقة وفروع الجهات الحكومية فيها، وأنها تعتمد على عدة ركائز تتمثل في تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتباع أحدث الطرق والتقنيات في تسويق الفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال في المحافظات، ودعم قطاع رواد الأعمال للمشاريع الحديثة، وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجههم، وتخصيص مشاريع استثمارية لهذه الفئة، ودعمهم بالحلول الاستشارية والتمويلية، وتشجيع خدمات التحول الرقمي بالمحافظات للقطاعين العام والخاص، وتعزيز الدور الإعلامي لتغطية فعالية وأنشطة المبادرة وركائزها الإستراتيجية.// انتهى //17:58ت م0171