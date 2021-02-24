بيروت 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على تراجع بنسبة 0.09% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 682.62 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 53 ألفاً و156 سهماً، بقيمة 922 ألفاً و273 دولاراً أمريكياً، نُفذت من خلال 22 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و977 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و983 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:09ت م0172