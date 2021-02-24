الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستقام غداً 5 مواجهات ضمن الجولة الأخيرة الـ22 من منافسات الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة.ويلعب الخليج مع الترجي على صالة نادي الخليج بسيهات, ويلتقي ضمك مع الاتحاد على صالة نادي ضمك بأبها, ويلعب النصر مع السلام على صالة نادي النصر بالرياض, ويحل الابتسام ضيفاً على الوحدة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة, ويلعب الموج ضد الفيصلي على صالة نادي البكيرية بالبكيرية، فيما سيقام يوم السبت المقبل اللقاء الأخير الذي سيجمع الهلال والأهلي على صالة وزارة الرياضة بجدة.يذكر أن الهلال حسم لقب الدوري لصالحه بعد فوزه في الجولة الماضية على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.// انتهى //18:10ت م0173