مكة المكرمة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مبادرة الإدارة العامة للموارد البشرية "بادر" الرامية إلى مواصلة تحسين عمليات الموارد البشرية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وأكد معاليه خلال التدشين أهمية التقنية والتطبيقات الحديثة في تحسين منظومة العمل الميداني والإداري، ودورها الكبير في نجاح خطط الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية ٢٠٢٤.وتتنوع برامج المبادرة بين نزول قيادات ومنسوبي الإدارة العامة للموارد البشرية لميدان المسجد الحرام للقاء العاملين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مع مراعاة أوقات الورديات، وإقامة ملتقيات (عن بعد - وحضورية) تتناول موضوعات محددة لعرضها ومناقشتها مع الحاضرين، وإعداد منشورات تستهدف توعية منسوبي الرئاسة حول حقوق وواجبات الموارد البشرية.ومن برامج المبادرة تخصيص رقم موحد لاستقبال اتصالات المستفيدين (خط مباشر) والعمل على تطوير بيئة عمل ومهارات منسوبي الإدارة العامة للموارد البشرية في مجالات حسن الاستقبال والضيافة والاستماع وتقديم الخدمات بطرق احترافية، إضافة إلى تطوير أيقونة رئيسية في بوابة الرئاسة لتقديم خدمات الموارد البشرية (خدمات إلكترونية – وتواصل – ومنشورات – ونماذج).// انتهى //18:16ت م0175