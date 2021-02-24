حائل 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسشارك أكثر من 250 متطوعًا ومتطوعةً من فريق تطوع حائل الصحي في مركز اللقاحات الرئيسي لكورونا التابع لتجمع حائل الصحي بالمنطقة، وذلك بتقديم الدعم في الخدمات والمساندة في جميع قطاعات المركز.وشملت الأعمال التطوعية في المركز استقبال المواطنين والمقيمين والتأكد من مواعيدهم عبر تطبيق صحتي، ومن ثم متابعتهم في منطقة الفرز البصري، ونقل كبار السن واستقبال المواعيد بمنطقة التسجيل، وتسهيل حركة المستفيدين داخل المركز، إضافة إلى رصد وقت وصول المستفيد إلى منطقة الانتظار، ومرافقتهم إلى بوابة الخروج بعد الانتهاء من رحلة التطعيم.يذكر أن فريق تطوع حائل الصحي انطلق منذ أبريل عام 2018 بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل.// انتهى //18:25ت م0176