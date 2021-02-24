بريدة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، مبادرة "حقيبة السلامة الالكترونية" في جميع المدارس التابعة لمكاتب التعليم .وتستهدف المبادرة الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بهدف نشر ثقافة السلامة وتزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة ، من خلال تعزيز وتنفيذ البرامج التوعوية عبر المنصات التعليمية ، لضمان صحة وأمن وسلامة الطلاب والطالبات وتوفير بيئة آمنة لهم ، مشيراً إلى أنه تم وضع أيقونة للمبادرة في موقع الإدارة العامة الرسمي تحوي على برامج توعوية وتثقيفية عن الأمن والسلامة والمبادئ الأساسية والإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة ، كما تضمنت شرحا لآلية تفعيل الحقيبة وتنفيذها في المنصة .يذكر أن هذه المبادرة تعد من المبادرات النوعية التي يسعى تعليم القصيم من خلالها للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وضمان استمرار رحلتهم التعليمية عن بعد بأمان .// انتهى //18:31ت م0179