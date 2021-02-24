عام / تعليم القصيم يطلق "حقيبة السلامة الالكترونية"
الأربعاء 1442/7/12 هـ الموافق 2021/02/24 م واس
بريدة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، مبادرة "حقيبة السلامة الالكترونية" في جميع المدارس التابعة لمكاتب التعليم .
وتستهدف المبادرة الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بهدف نشر ثقافة السلامة وتزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة ، من خلال تعزيز وتنفيذ البرامج التوعوية عبر المنصات التعليمية ، لضمان صحة وأمن وسلامة الطلاب والطالبات وتوفير بيئة آمنة لهم ، مشيراً إلى أنه تم وضع أيقونة للمبادرة في موقع الإدارة العامة الرسمي تحوي على برامج توعوية وتثقيفية عن الأمن والسلامة والمبادئ الأساسية والإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة ، كما تضمنت شرحا لآلية تفعيل الحقيبة وتنفيذها في المنصة .
يذكر أن هذه المبادرة تعد من المبادرات النوعية التي يسعى تعليم القصيم من خلالها للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وضمان استمرار رحلتهم التعليمية عن بعد بأمان .
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18:31ت م
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