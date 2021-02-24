بيروت 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واساستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه في بيروت اليوم سفيرة اليونان كاترين فونتولاكي، وأطلعته خلال الاستقبال على بعض التفاصيل حول الاجتماع الذي عُقد في أثينا وحضره وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وفرنسا، كما نقلت إليه دعوة من نظيره اليوناني نيكوس دندياس لزيارة أثينا في 10 مارس المقبل.كما التقى الوزير وهبه بسفير الصين وانغ كيجيان الذي طلب "دعم لبنان لبلاده في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان في جنيف".// انتهى //18:44ت م0182