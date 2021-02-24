الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الاجتماع الثالث للمجلس في دورته الخامسة -عبر الاتصال المرئي- بحضور أعضاء المجلس.ودشن سموه الخطة الإستراتيجية للمركز (2021 – 2025) التي تهدف إلى تطوير أعمال المركز وإحداث اختراقات مميزة في أساليب وممارسات التصدي لمسببات الإعاقة, مستعرضاً أهم ملامح الخطة الإستراتيجية للمركز 2021 – 2025م وأهميتها في تطوير أعمال المركز وتطلعاته للمدة القادمة في مختلف المسارات التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.وتناول الأمير سلطان بن سلمان المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل, الذي سينطلق مطلع 2022م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، ومهنئاً الأعضاء بإعلان موعد انطلاق الدورة الثالثة لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، وبدء استقبال طلبات الترشيح.وأكد أهمية أن يواصل المركز جهوده المحلية والإقليمية وإسهاماته الدولية بما يمكّن من التصدي لقضية الإعاقة وإيجاد الحلول المناسبة المعتمدة على الأبحاث العلمية المميزة، مثمناً جهود الباحثين والمؤسسات العلمية والتعليمية في المملكة على دورهم وإسهامهم في التصدي لمسببات الإعاقة.وقدم سموه شكره وتقديره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعمه المستمر لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات ومنها تطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وفق الدليل المبسط وإعطاء الجهات الحكومية مهلة ستة أشهر لتفعيلة.وثمن جهود معالي وزير الصحة على مختلف المستويات من خلال رئاسته هيئة جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، وترشيحه نائباً لرئيس مجلس أمناء المركز، مؤكدا أن وجود معاليه في المركز سيسهم في دعم أعمال المركز وتحقيق المزيد من النجاحات في التصدي لقضية الإعاقة في المملكة.وحث الإدارة التنفيذية في المركز على أهمية العمل المكثف لإحداث المزيد من الأبحاث العلمية والدراسات المعمقة في مجالات الإعاقة كافة بما يساعد في الوقاية منها، حاثّا على أهمية عقدجلسة عمل في المؤتمر العلمي السادس لأبحاث الإعاقة تُعنى بالتطبيقات الحديثة والتقنيات المتقدمة عالميا في الحد من قضايا الإعاقة.وتم خلال الاجتماع إقرار ميزانية جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة للدورة الثالثة، والتقرير المرحلي للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل، وتقرير اللجنة التنفيذية، كما تم اعتماد الإستراتيجية الاستثمارية لتطوير وتخصيص الأصول، واعتماد تقرير المشروع الاستثماري الخيري للمركز "فندق راديسون بلو -حي السفارات بالرياض".// انتهى //18:56ت م0184