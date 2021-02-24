كانبيرا 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأعلن وزير التجارة والاستثمار الفيدرالي الأسترالي دان تيهان في بيان مشترك مع وزيرة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا الأسترالية كارين أندروز عن توقيع اتفاق إطاري جديد لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الفضائية بين أستراليا والمملكة المتحدة.وقال البيان: إن الاتفاق الجديد سيعزز التعاون بين وكالة الفضاء الأسترالية ووكالة الفضاء البريطانية ووكالات التجارة والاستثمار في كلا البلدين.// انتهى //18:58ت م0185