كانبيرا 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ووزيرة الدفاع بالوكالة السيناتورة ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها أن أستراليا ستنشر طائرة دورية بحرية تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية من طراز P-8A Poseidon لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية "بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".وقالت الوزيرة باين: "نشر هذه الطائرة يؤكد التزام أستراليا بعدم الانتشار النووي والنظام العالمي القائم على القواعد، مؤكدة التزام أستراليا باستقرار وأمن المنطقة، وستواصل أستراليا دعم العقوبات على كوريا الشمالية حتى تتخذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي".// انتهى //19:02ت م0189