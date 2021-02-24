الخرطوم 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستسلم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي أثناء استقباله بمكتبه اليوم وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، يرافقه مستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب.وأكد الرئيس الإريتري في رسالته عُمق العلاقات بين البلدين وضرورة تمتينها وتطويرها، معرباً عن قلقه إزاء الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، مع تأكيده على تفهُّم بلاده لموقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه.وأضاف في رسالته أن إريتريا ليست طرفاً في التوتر الحدودي، وأن بلاده تدعو للحل السلمي بين الجانبين بما يخدم السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة.// انتهى //19:15ت م0191