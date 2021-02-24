أبوجا 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسقصف مسلحون مدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا بقذائف صاروخية "آر.بي.جي" مما أسفر عن مقتل 10 على الأقل وإصابة عشرات آخرين.ونقلت مصادر إعلامية عن حاكم مدينة بورنو عاصمة مايدوجوري بابا جانا زولوم قوله: إن هذه لحظة حزن شديد لسكان الولاية وحكومتها، مشيرا إلى تضرر نحو 60 شخصا، لاقى 10 منهم حتفهم، ولم يتضح على الفور من وراء الهجوم.ويعدّ هذا الهجوم هو الهجوم الأسوأ منذ عام على مايدوجوري التي تمثل بؤرة الصراع مع مسلحي "بوكو حرام" المستمر منذ عشر سنوات شمال شرق البلاد.ووقع القصف بعد أقل من شهر على قيام الرئيس محمد بخاري بتغيير قيادات الجيش التي كانت تديره منذ زمن طويل مع تفاقم عنف المتشددين، فيما تقاتل القوات المسلحة لاستعادة بلدات أخرى في الشمال الشرقي اجتاحها المتمردون.// انتهى //19:19ت م0192