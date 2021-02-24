عمّان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسشارك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بمؤتمر نزع السلاح الذي انعقد في جنيف.وأكد الوزير الأردني دعم بلاده للجهود الدولية لنزع السلاح وخاصة السلاح النووي وأسلحة الدمار، وأهمية الخروج بنتائج ملموسة للمؤتمر في تحقيق الهدف المشترك وهو (نزع السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل).وأشار إلى أن الأردن تؤكد أهمية دعم جميع المبادرات التي تستهدف تفعيل الجهود الدولية لنزع السلاح، وخاصة السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، داعيا إلى إطلاق حوار شامل ومتوازن لإنجاح مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المقرر عقده في نيويورك هذا العام، من خلال تبنيه وثيقة شاملة تعكس توافقاً أوسع في مجال نزع السلاح.// انتهى //19:44ت م0194