الخرطوم 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسدشنت الحكومة السودانية برنامج "ثمرات" الذي يشارك فيه مانحون لتخفيف وطأة السياسات الاقتصادية، حيث يتم تسليم التحويل النقدي الشهري للأسر عبر وسائل دفع متعددة ومنها المحفظة الإلكترونية، أو عبر شركات الاتصالات والحسابات البنكية والكروت البنكية التي تناسب الأسرة.وقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك خلال خطابه في الاحتفال الضخم الذي أقيم جنوب العاصمة السودانية الخرطوم اليوم: إن برنامج "ثمرات"برنامجٌ تنموي واقتصادي يعمل على رفع قدرات المواطن المعيشية ونقل الاقتصاد السوداني من التركيز على الاستهلاك القصير المدى إلى التركيز على الاستثمار في القدرات البشرية الإنتاجية طويلة المدى، إيماناً بأن المواطن هو أساس التنمية.وأشار إلى أهمية العمل من أجل تنفيذ برامج ومشاريع حيوية لبناء دولة جديدة بدلاً عما كانت تقوم به مؤسسات الدولة سابقاً في ظل النظام البائد من جلب الجبايات وتمويل الحروب وتهميش المواطنين في مناطق عديدة.من جانبه قال وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم: إنه منذ مجيء حكومة الثورة كان من أهم أولوياتها حل التشوهات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني، بوضع حزمة سياسات تؤدي لإصلاح الاقتصاد الكلي بطريقة جذرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.وأضاف أن بنود التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة وبرامج السلام حظيت في موازنة هذا العام بنسبة فاقت 50% من الصرف الحكومي، وتضمنت الموازنة تمويلا لبرنامج "ثمرات" وبرامج مهمة أخرى مثل برنامج "سلعتي".وأوضح أن البرامج المصاحبة للإصلاحات الاقتصادية لها تأثيرات في الوقت الآني، ولكنها ستؤتي أُكُلَها على المديين المتوسط والطويل في شكل اقتصاد معافى، وتضخم تحت السيطرة، وسعر صرف مستقر.// انتهى //19:47ت م0195