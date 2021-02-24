الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسحصلت وزارة النقل على جائزة "ميسم" بالفئة الذهبية، التي تمنحها جمعية المبرمجين لتكريم المنظمات والجهات والمنشآت والأكاديميات والمجتمعات والمجموعات والجمعيات التقنية والمطورين والأفراد المساهمين في إنتاج وابتكار المنتجات المفتوحة المصدر وتبنيها في المملكة العربية السعودية، وذلك في قمة المصدر المفتوح السنوية والقائمة عليه جمعية برمج (جمعية المبرمجين).وتُعد وزارة النقل هي الوزارة الأولى والوحيدة التي قامت بتبني وتطبيق نظام تخطيط الموارد الحكومية مفتوح المصدر، وهو أحد مبادرات التميز التشغيلي ضمن إستراتيجية التحول الرقمي.وتسعى جميع إدارات الوزارة على أتمتة جميع عملياتها وإجراءاتها بأعلى المعايير، وباستخدام أحدث التقنيات، لإنجاز جميع المشاريع وتعزيز كفاءة الإنفاق والتشغيل، ورفع مستوى الأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //20:31ت م0202