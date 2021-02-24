القاهرة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسحقق منتخب الكاميرون فوزه الثاني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة في ملعب القاهرة الدولي بالجولة الثالثة بالبطولة.وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة تحت 21 سنة والمؤهلة لكأس العالم، بمشاركة 4 منتخبات "مصر والكاميرون والكونغو والمغرب ".ونجح منتخب الكاميرون في حسم المباراة بالفوز في الشوط الأول بنتيجة 25 - 19 وتفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25 - 15 وأنهى الشوط الثالث بنتيجة 25 - 14.وكانت الكاميرون قد حققت الفوز في المباراة الأولى على المغرب، وخسرت المواجهة الثانية من المنتخب المصري قبل أن تفوز اليوم على الكونغو الديمقراطية.// انتهى //20:33ت م0203