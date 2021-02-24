عام / سمو محافظ المجمعة يتفقد مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) بالمدينة الجامعية بالمحافظة
الأربعاء 1442/7/12 هـ الموافق 2021/02/24 م واس
المجمعة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس
تفقد صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, مركز لقاحات كورونا ( كوفيد-19 ) المقام بالمدينة الجامعية بالمحافظة .
وأشاد سموه خلال زيارته بالمركز بالجهود المبذولة، وبالكوادر الطبية العاملة بالمركز، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق " صحتي " والتقدم بطلب أخذ لقاح كورونا ( كوفيد-19 ) والاستفادة من خدمات المركز ، منوهاً باستضافة الجامعة للمركز وتسخير الإمكانات كافة.
من جانبه أوضح معالي رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أن استضافة الجامعة لمركز لقاحات كورونا يأتي استشعاراً من الجامعة بالمسؤولية ، وانطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع ، والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يخدم أبناء المنطقة ويحقق الأهداف المشتركة ، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الجامعة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، مقدماً شكره لسمو محافظ المجمعة على متابعته ودعمه المستمر، ولمستشفى الملك خالد بالمجمعة على جهودهم الكبيرة .
من جهةٍ أخرى أكد مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني بالحرص وبالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من وزارة الصحة، وتذليلها العقبات في سبيل التصدي لهذه الجائحة ، مقدماً شكره لجامعة المجمعة لاستضافتها للمركز ، وتسخيرها المرافق والتجهيزات لخدمة المستفيدين، التي سيكون لها الأثر الكبير في سير أعمال المركز وتقديم خدماته على أكمل وجه – بإذن الله - .
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