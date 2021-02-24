الدمام 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المشاغل والمراكز النسائية يوم أمس حلقة نقاش بعنوان " الأنظمة المستحدثة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "، استعرضت أبرز الإجراءات وآليات العمل الخاصة بالتوجهات الجديدة لتنظيم سوق العمل .وتناول اللقاء الذي استضاف عن بعد, مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش، عن أهم أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشاغل والمراكز النسائية، مؤكداً أن قطاع الأعمال يتجاوب مع جميع المتغيرات الحاصلة لتنظيم سوق العمل .وبين أن قطاع الأعمال لديه تجربة طويلة في سوق العمل، وثرية في المعلومات التي يشارك بها الوزارة ، وأن من الإيجابية التي يتميز بها قطاع الأعمال التعاطي مع المتغيرات وإبداء الرأي والمشورة فيها والمشاركة في إيجاد الحلول .من جهتها أثنت رئيسة لجنة المشاغل والمراكز النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان على تجاوب المسؤولين والمختصين في فرع الوزارة مع استفسارات المستثمرات في القطاع, مبينة أن الوزارة تسعى بالشراكة مع قطاع المشاغل إلى معالجة العديد من التحديات التي تواجهه، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة والمنطقية لجميع مشاكله سواء ما يتعلق بالإجراءات أو آلية العمل .// انتهى//21:32ت م0212