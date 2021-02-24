الخرطوم 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريتري إسياس أفورقي تتضمن بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم بوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، يرافقه مستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب.ونقل الوزير تحيات الرئيس إسياس أفورقي لرئيس مجلس السيادة وتمنياته له وللسودان بالتقدم والازدهار والنماء والاستقرار.وأكد اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.// انتهى //21:34ت م0213