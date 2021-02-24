أبوجا 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسقتل عدد من عناصر جماعة "بوكو حرام" الإرهابية خلال عملية عسكرية شنها الجيش النيجيري شمال شرقي نيجيريا.وأوضح المتحدث باسم الجيش النيجيري محمد يريما أن بلدة "مارتي" والمناطق المحيطة بها في ولاية "بورنو" الشمالية قد طُهرت من المسلحين.وبين أن قوات الجيش النيجيري نجحت في اجتياح "مارتي" ودمرت العديد من العبوات الناسفة والألغام الأرضية المزروعة على طرقها، مضيفاً أن القوات تسيطر حالياً بشكل كامل على المنطقة.// انتهى //21:50ت م0217