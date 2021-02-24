الخرطوم 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسبحثت بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" مع مسؤولين في الحكومة السودانية، حماية وتأمين مقار وأصول البعثة بعد الانسحاب من المقار.وطبقاً لنشرة صحفية صادرة عن البعثة اليوم، فإن مجموعة يوناميد المعنية بالانسحاب ولجنة العمل المشتركة بحكومة السودان عقدتا ورشة ليوم واحد حول التنسيق والتعاون بقاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر بشمال دارفور.وناقشت الورشة التي حضرها مدير شعبة دعم البعثة هيوستن فيرجسون ومسؤولون حكوميون وكبار موظفي البعثة، تنفيذ خطة إغلاق مواقع البعثة الميدانية والانسحاب والتحديات التي تواجه العملية، خاصة تلك المتعلقة بسلامة وتأمين المواقع الميدانية وأفراد يوناميد وأصولها ومرافقها.وأقرت الورشة خطة جدول تسليم المواقع الميدانية المٌراجع وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي (2559) الذي أنهى تفويض " يوناميد" ابتداءً من 31 ديسمبر 2020.// انتهى //21:51ت م0218