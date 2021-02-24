بودابست 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسقدم السفير عبدالخالق بن راشد بن رافعة أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى المجر, لفخامة الرئيس يانوش آدير رئيس جمهورية المجر بالقصر الجمهوري بالعاصمة بودابست. ‏ونقل السفير بن رافعة لفخامة رئيس جمهورية المجر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتمنياتهما للمجر بالمزيد من التقدم والازدهار.من جانبه عبر فخامة الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وتمنياته الطيبة للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.وتناول الرئيس المجري مع سفير خادم الحرمين الشريفين العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.// انتهى //22:09ت م0224