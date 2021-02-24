جدة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأقامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم ، محاضرة افتراضية للبحث العلمي والتنمية المستدامة تحت عنوان " تبني تقنيات وابتكارات القرن الحادي والعشرين في تعلم وتعليم الدراسات الإسلامية، واستكشاف المستقبل على نحو استباقي من خلال التخطيط وليس عن طريق المصادفة "، التي جاءت ضمن سلسلة المحاضرات الثقافية الشهرية التي تقيمها الأمانة العامة في مقرها بجدة.وألقت مديرة وزارة التعليم العالي الماليزي سابقاً الدكتورة رحمة أحمد حاجي عثمان محاضرة افتراضية, تناولت الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم، والارتقاء بالمهارات، وتوظيف الناتج البحثي للتطور العلمي في سبيل الارتقاء بطرق التعلم وبخاصة في المجالات الرقمية.وعرضت الدكتورة حاجي عدداً من الابتكارات التي توصل إليها طلبة الجامعة الإسلامية العالمية للبحوث والابتكار الماليزية خاصة في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .// انتهى //22:09ت م0225