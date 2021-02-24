الأمم المتحدة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واساختتم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب اليوم، جلسة إحاطة للبعثات الدائمة في نيويورك بشأن تعزيز عالمية الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتنفيذها الفعال (ICSANT).وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف في كلمته بهذه المناسبة، أنه تم التطرق خلال الإحاطة إلى أهمية الاتفاقية وعملية الانضمام إليها وتكاملها مع الاتفاقيات الأخرى، فضلاً عن مخاطر الإرهاب النووي.وأشار إلى أن الإحاطة كانت بمثابة فرصة لمشاركة كيفية تصدي مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدول الأعضاء للتحديات التي يشكلها فيروس كوفيد -19 والحلول المبتكرة التي تم تطويرها وتطبيقها في هذا السياق لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المناسب.// انتهى //22:22ت م0227