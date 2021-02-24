الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسشهدت محمية الملك عبد العزيز الملكية اليوم إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية.ويهدف البرنامج لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، وتعزيز التوازن البيئي، والمحافظة على ثروات المملكة الطبيعية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية والثقافية.// انتهى //22:43ت م0228