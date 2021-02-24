عام / صحة جازان تدشن عددًا من مراكز التطعيم ضد كورونا
الأربعاء 1442/7/12 هـ الموافق 2021/02/24 م واس
جيزان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس
دشنت وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان اليوم عددًا من مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة جيزان، وعدد من محافظات المنطقة ، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (Covid-19).
وجُهزت المراكز في كلٍّ من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جيزان , و المستشفيات العامة بمحافظات صبيا، وأبو عريش، وصامطة، والعارضة.
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23:11ت م
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