الرياض 12 رجب 1442هـ الموافق 24 فبراير 2021م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.// انتهى //23:16ت م0230