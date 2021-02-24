عام / الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح
الأربعاء 1442/7/12 هـ الموافق 2021/02/24 م واس
الرياض 12 رجب 1442هـ الموافق 24 فبراير 2021م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.
// انتهى //
23:16ت م
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