الشقيق 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، عدداً من المشروعات ‫البلدية والتنموية الجاري تنفيذها بمركز الشقيق التابع للمحافظة ، وذلك ضمن جولات مختلفة لمتابعة سير العمل.وشملت الجولة التفقدية، التي رافقه خلالها رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي، مشروع المركز الحضاري الذي يقام على مساحة ١٦٠٠ متر مربع، وتبلغ تكلفة إنشائه حوالي ٧٠٠٠.٠٠٠ ريال، حيث يحوي عددًا من المرافق منها "مسرح وقاعة اجتماعات و ضيافة، واستقبال"، ومشروع شارع الفن الذي جرى الانتهاء من مرحلته الأولى, كما يحتوي على موقف سيارات وممشى دراجات بعرض 3 أمتار وطول 1000متر، يتكون من منطقة للرسم الحر والفنون التشكيلية ومسطحات خضراء ومواقع رياضية للمشاة والجلسات الجانبية، إضافة لعدد من مشروعات السفلتة والإنارة.// انتهى //23:39ت م0232