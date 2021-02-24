القاهرة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستوج منتخب مصر تحت 21 سنة للكرة الطائرة ببطولة أفريقيا وتأهل إلى كأس العالم بعد فوزه على منتخب المغرب بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.نجح المنتخب المصري في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25 - 14 و الثاني بنتيجة 25 - 19 واختتم المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25 - 15.كان منتخب مصر قد حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بثلاثية نظيفة، وعلى الكاميرون في الجولة الثانية بنتيجة 3 - 1 ثم الفوز على المغرب اليوم بثلاثية نظيفة، ليتوج المنتخب ببطولة أفريقيا ويتأهل لكأس العالم في بلغاريا وإيطاليا من 22 سبتمبر المقبل إلى 3 أكتوبر رفقة المنتخب الكاميروني الذي حصد المركز الثاني بعد الفوز على المغرب والكونغو الديمقراطية.// انتهى //23:47ت م0233