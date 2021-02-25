عرعر 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية أمس محاضرة أدبية عن بعد بعنوان" شهادة وتجربة في السرد الروائي " قدمها الكاتب الروائي عبدالرحمن العكيمي عبر برنامج الزوم.وتناولت المحاضرة عددا من المحاور من أبرزها تقنيات السرد الروائي ومصادر الكتابة الروائية، وضرورة أن يتكئ الكاتب على مخزون ثقافي وفكري، وأهمية تحقيق شروط وخصائص العمل الروائي قبل كل شيء.وختم المحاضر بالحديث عن المصادر التي يستقي منها الروائي عوالمه الروائية رافضًا هيمنة طقس معين لوقت الكتابة وعدم التقيد بوقت محدد، لكنه قال إن فصل الشتاء هو فصل للكتابة وللتأمل وللحب والحنين والغناء.// انتهى //02:02ت م0009