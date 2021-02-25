ينبع 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسترشحت إدارة التعليم بمحافظة ينبع لعرض (4) تجارب لمعلمي ومعلمات الموهوبات ضمن أفضل (12) تجربة متميزة لعرضها في فعاليات اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021، الذي تنظمهٌ وزارة التعليم بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي خلال الفترة من 16 – 20 رجب 1442هـ، من منطلق حرصها على نشر ثقافة الموهبة والإبداع من خلال الفعاليات المتنوعة التي تستمر طيلة الأسبوع.وسيشارك تعليم ينبع بـ4 تجارب من بين 12 تجربة؛ لعرضها عبر منصة التعليم الرقمية "وبينار" تزامنًا مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021، والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، وتأتي الأربع تجارب لدعم واستثمار أدوات منصة مدرستي لإثراء الموهوبين وفق استراتيجيات التدريس الإثرائية؛ حيث تعرض المعلمة خديجة محمد يلداش تجربة (حل المشكلات المستقبلية في بناء المتتابعات و المتسلسلات الهندسية)، وتتناول المعلمة أريج فؤاد كاتب تجربة (بناء المشاريع باستخدام الشرائح الإلكترونية "مايكروبت")، و يقدّم المعلم ماجد عبدالله الجهني تجربة ( تنمية مهارات الابتكار عن بعد) وتناقش المعلمة تهاني غازي المغامسي والمعلمة هدى عبدالله الشريف تجربة (القراءة الناقدة لإثراء لفظي متعمق القراءة).وأكدت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة الحويطي, أن البرنامج تواصلي تقوم فكرته على مبدأ نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع من خلال تخصيص أسبوع دراسي محدد، لتقديم برامج وفعاليات تتفاوت ما بين ورش عمل وندوات وتقديم عروض وتجارب تختص بالموهبة والإبداع، وإيصال رسالة علمية صحيحة لعموم طبقات المجتمع المحلي؛ بهدف زيادة وعيهم بأهمية الاهتمام بالموهوبين والعناية بهم.// انتهى //03:05ت م0013