عام / الولايات المتحدة تسجل 69,563 إصابة و 2,130 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
واشنطن 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69,563 إصابة و 2,130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,065,327، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501,181 وفاة.
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