إسلام آباد 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لسريلانكا للانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.واهتمت باتفاق باكستان وسريلانكا القاضي بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومواصلة التعاون والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وتابعت الصحف تطورات فيروس كورونا في باكستان حيث يستمر التراجع في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس تدريجياً.وتطرقت إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة الباكستانية للسيطرة على موجة الغلاء المعيشي في البلاد.وتناقلت صحف باكستان تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي كشف عن ارتفاع ضحايا العنف في صفوف المدنيين في أفغانستان بعد بدء محادثات السلام العام الماضي.وأشارت إلى تخصيص الاتحاد الأوروبي منحة مالية كمساعدات إنسانية لتلبية احتياجات المجتمعات النازحة والمتأثرة بالصراع في بنغلاديش وميانمار.وتابعت في الشأن الإقليمي أمر المحكمة العليا في نيبال بإعادة انعقاد البرلمان الوطني بعد أن حلّه رئيس وزراء البلاد في ديسمبر الماضي.// انتهى //09:38ت م0030